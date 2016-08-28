Семенова (Барская) Ирина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Барская) Ирина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1932

Дата смерти

28.08.2016

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1932

Отец: Барский Леонид Александрович

Мать: Барская Анна Яковлевна

Бракосочетание
17.07.1956

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Работа или профессия
?.02.1958
Электро-радио-навигационная камера
картограф
Работа или профессия
1960
Лентеплоприбор
инженер
Рождение ребёнка
22.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Работа или профессия
16.03.1967
Комбинат ДПИ и С
старший мастер по эталонам
Работа или профессия
01.10.1997
НОУ Метроном
диспетчер
Работа или профессия
Неизвестно
картограф
Смерть
28.08.2016
Госпиталь ветеранов войн
Похороны
05.09.2016
кладбище Крематория
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