Семенова (Барская) Ирина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1932
Дата смерти28.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1932
Бракосочетание
17.07.1956
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Работа или профессия
?.02.1958
Электро-радио-навигационная камера
картограф
Работа или профессия
1960
Лентеплоприбор
инженер
Рождение ребёнка
22.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Работа или профессия
16.03.1967
Комбинат ДПИ и С
старший мастер по эталонам
Работа или профессия
01.10.1997
НОУ Метроном
диспетчер
Работа или профессия
Неизвестно
картограф
Смерть
28.08.2016
Госпиталь ветеранов войн
Похороны
05.09.2016
кладбище Крематория