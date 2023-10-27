Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Бабрис Людмила Викторовна
Бабрис Людмила Викторовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.09.1977
Пол
Женский
Отец
Бабрис Виктор Петрович
1953 г.р.
Мать
Бабрис Лидия Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1977
Отец:
Бабрис Виктор Петрович
Мать:
Бабрис Лидия Петровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия