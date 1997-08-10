Кузнецов Александр Иванович
Место рожденияд. Софиловка, Нижегородская область, Россия
Дата рождения26.12.1934
Дата смерти10.08.1997
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1934
д. Софиловка, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
?.02.1960
Жена: скрыто настройками приватности
г. Семенов, Горьковская область, Россия
Рождение ребёнка
11.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Семенов, Горьковская область, Россия
Смерть
10.08.1997
г. Семенов, Нижегородская область, Россия
Причина смерти: Ишемия
Похороны
12.08.1997
Дьяковское кладбище, г. Семенов, Нижегородская область, Россия