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Кузнецов Александр Иванович

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Место рождения

д. Софиловка, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

26.12.1934

Дата смерти

10.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1934

Отец: Кузнецов Иван Васильевич

Мать: Кузнецова Екатерина Михайловна

д. Софиловка, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
?.02.1960

Жена: скрыто настройками приватности

г. Семенов, Горьковская область, Россия
Рождение ребёнка
11.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Семенов, Горьковская область, Россия
Смерть
10.08.1997
г. Семенов, Нижегородская область, Россия
Причина смерти: Ишемия
Похороны
12.08.1997
Дьяковское кладбище, г. Семенов, Нижегородская область, Россия
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