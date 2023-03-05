Керенцова Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти06.02.1812 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1758
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Керенцов Захар Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Керенцов Данила Захаров
Смерть
06.02.1812 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область