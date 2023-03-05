Керенцова Татьяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керенцова Татьяна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

06.02.1812 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1758

Муж: Керенцов Захар Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Керенцов Данила Захаров

Отец ребёнка: Керенцов Захар Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Керенцов Василий Данилов

Отец ребёнка: Керенцов Данила Захаров

Смерть
06.02.1812 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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