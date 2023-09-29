Бондаренко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бондаренко Еремей Петрович

Отец ребёнка: Бондаренко Пётр Пантелеймонович

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бондаренко Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Бондаренко Пётр Пантелеймонович

Лавы, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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