Бондаренко Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бондаренко Еремей Петрович
Отец ребёнка: Бондаренко Пётр Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бондаренко Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Бондаренко Пётр Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно