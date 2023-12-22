Кочанова (Пушнина) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочанова (Пушнина) Екатерина Викторовна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

21.07.1993

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1993

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
31.01.2019

Муж: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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