Кочанова (Пушнина) Екатерина Викторовна
Место рождения
Дата рождения21.07.1993
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1993
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.01.2019
Муж: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область