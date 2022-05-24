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Гаврусь Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1958

Дата смерти

24.05.2022

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.1980

Сын: Гаврусь Евгений Александрович

Мать ребёнка: Гаврусь (Залазаева) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
29.07.1983

Сын: Гаврусь Иван Александрович

Мать ребёнка: Гаврусь (Залазаева) Ирина Николаевна

Смерть
24.05.2022

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