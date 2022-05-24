Гаврусь Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1958
Дата смерти24.05.2022
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1980
Сын: Гаврусь Евгений Александрович
Мать ребёнка: Гаврусь (Залазаева) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1983
Сын: Гаврусь Иван Александрович
Мать ребёнка: Гаврусь (Залазаева) Ирина Николаевна
Смерть
24.05.2022