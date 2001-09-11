Петрова Анжела Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анжела Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.2001

Отец: не указан

Мать: Петрова Ольга Владимировна