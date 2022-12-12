Кочкин Егор
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кочкин Петр Егорович
Мать ребёнка: Кочкина Акулина Сазоновна
Год рождения тоже примерный
Рождение ребёнка
17.10.1922
Сын: Кочкин Иван Егорович
Мать ребёнка: Кочкина Акулина Сазоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962
Казахстан город Темиртау