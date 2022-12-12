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Кочкин Егор

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Место рождения

Марушка, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Марушка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кочкин Петр Егорович

Мать ребёнка: Кочкина Акулина Сазоновна

Верх-Шубинка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Год рождения тоже примерный
Рождение ребёнка
17.10.1922

Сын: Кочкин Иван Егорович

Мать ребёнка: Кочкина Акулина Сазоновна

Верх-Шубинка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкина Акулина Сазоновна

Смерть
1962
Казахстан город Темиртау
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