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Лукинов Владимир Владимирович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

31.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1984

Отец: Лукинов Владимир Васильевич

Мать: Лукинова Светлана Гергиевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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