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Лукинов Владимир Владимирович
Лукинов Владимир Владимирович
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
31.03.1984
Пол
Мужской
Отец
Лукинов Владимир Васильевич
1951 г.р.
Мать
Лукинова (Боженкова) Светлана Гергиевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1984
Отец:
Лукинов Владимир Васильевич
Мать:
Лукинова Светлана Гергиевна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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