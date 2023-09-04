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Панарина Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1932

Дата смерти

04.09.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1932

Отец: Татарницев Иван Афанасьевич

Мать: Татарницева Надежда Васильевна

Бракосочетание
02.08.1954

Муж: не указан

Рождение ребёнка
08.03.1957

Сын: Панарин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Панарин Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1963

Сын: Панарин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Панарин Василий Иванович

Смерть
04.09.2023
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