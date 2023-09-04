Панарина Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1932
Дата смерти04.09.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1932
Бракосочетание
02.08.1954
Муж: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1957
Сын: Панарин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Панарин Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1963
Сын: Панарин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Панарин Василий Иванович
Смерть
04.09.2023