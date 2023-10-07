Зайцев Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
08.09.1938
Военная награда
31.08.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева Луиза Павловна
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область