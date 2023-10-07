Зайцев Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Призыв на военную службу
08.09.1938
Военная награда
31.08.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Луиза Павловна

Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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