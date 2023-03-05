Казаков Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Сергей Петрович

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Место рождения

деревня Середняки (Середники) Егорьевский район

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Середняки (Середники) Егорьевский район
Рождение ребёнка
03.09.1946

Дочь: Бобкова Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Казакова Елизавета Васильевна

Митрониха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно
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