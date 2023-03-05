Казаков Сергей Петрович
Место рождениядеревня Середняки (Середники) Егорьевский район
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Середняки (Середники) Егорьевский район
Рождение ребёнка
03.09.1946
Дочь: Бобкова Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Казакова Елизавета Васильевна
Митрониха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно