Смирнов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1912 ст.
Дата смерти02.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1942
Дочь: Соловьёва (Смирнова) Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова (Виноградова) Зоя Николаевна
Долгири, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
02.09.1944
Первичное место захоронения: Польша, Мазовецкое воев., пов. Воломинский, г. Радзымин, восточная окраина