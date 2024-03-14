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Смирнов Николай Иванович

Место рождения

Туйково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1912 ст.

Дата смерти

02.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Туйково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.05.1942

Дочь: Соловьёва (Смирнова) Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова (Виноградова) Зоя Николаевна

Долгири, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
02.09.1944
Первичное место захоронения: Польша, Мазовецкое воев., пов. Воломинский, г. Радзымин, восточная окраина

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