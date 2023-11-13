Клюкина Агриппина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкина Агриппина Ефимовна

Клюкина Агриппина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

После 03.08.1876

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1866

Муж: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны такж в поручителях: 1. Захаров Иван - их пока несколько 2. Михаил Григорьевич Андреев - а таких ни одного
Рождение ребёнка
05.11.1866

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1869

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1873

Сын: Клюкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1874

Дочь: Климушкина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1876

Сын: Клюкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 03.08.1876
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close