Клюкина Агриппина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиПосле 03.08.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны такж в поручителях: 1. Захаров Иван - их пока несколько 2. Михаил Григорьевич Андреев - а таких ни одного
Рождение ребёнка
05.11.1866
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1869
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1873
Сын: Клюкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1874
Дочь: Климушкина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1876
Сын: Клюкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 03.08.1876