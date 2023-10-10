Исаев Лаврентий Кондратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Лаврентий Кондратович

Место рождения

Андрианково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Андрианково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Беликова Пелагея Лаврентьевна

Мать ребёнка: Исаева Харитина Анисимовна

Деденево, Дмитровский, Московская область
1889, Фонд: 203, Опись: 780, Дело: 709, Страница: 118, Запись: 6, Дата записи: 24.04.1889 Пелагея Отец: Московская губ., Звенигородский у., с. Андрианково, Лаврентий Кондратович, временно проживающий ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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