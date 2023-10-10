Исаев Лаврентий Кондратович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Беликова Пелагея Лаврентьевна
Мать ребёнка: Исаева Харитина Анисимовна
Деденево, Дмитровский, Московская область
1889, Фонд: 203, Опись: 780, Дело: 709, Страница: 118, Запись: 6, Дата записи: 24.04.1889 Пелагея Отец: Московская губ., Звенигородский у., с. Андрианково, Лаврентий Кондратович, временно проживающий ... Показать все
Смерть
Неизвестно