Рязанов Александр Васильевич
Место рожденияАлтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново
Дата рождения24.08.1918
Дата смерти24.06.1981
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1918
Рождение ребёнка
26.09.1949
Дочь: Трусова(Рязанова) (Рязанова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Рязанова(Горохова) (Горохова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1952
Дочь: Дубровина(Рязанова) (Рязанова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Рязанова(Горохова) (Горохова) Клавдия Ивановна
Смерть
24.06.1981
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно