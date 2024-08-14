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Рязанов Александр Васильевич

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Место рождения

Алтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново

Дата рождения

24.08.1918

Дата смерти

24.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1918

Отец: Рязанов Василий Афанасьевич

Мать: Рязанова Вера Петровна

Рождение ребёнка
26.09.1949

Дочь: Трусова(Рязанова) (Рязанова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Рязанова(Горохова) (Горохова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1952

Дочь: Дубровина(Рязанова) (Рязанова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Рязанова(Горохова) (Горохова) Клавдия Ивановна

Смерть
24.06.1981
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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