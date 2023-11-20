Казалетова Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГА СПб. ф.Р-327 оп.3 д.139 Индивидуальные списки на въезд в Ленинград https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-327/3/139
Место жительства
Неизвестно
Шелепнево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно