Казалетова Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казалетова Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГА СПб. ф.Р-327 оп.3 д.139 Индивидуальные списки на въезд в Ленинград https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-327/3/139
Место жительства
Неизвестно
Шелепнево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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