Милафетнова (Баринова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1998
Дочь: Чернышова Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Милафетнов Дмитрий Николаевич
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно