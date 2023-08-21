Милафетнова (Баринова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милафетнова (Баринова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1998

Дочь: Чернышова Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Милафетнов Дмитрий Николаевич

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Развод
Неизвестно

Муж: Милафетнов Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милафетнов Дмитрий Николаевич

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