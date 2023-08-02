Володин (Хуртина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1905
Сын: Володин Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.09.1914
Сын: Володин Фёдор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Марченко Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1972