Володин (Хуртина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин (Хуртина) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1905

Сын: Володин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1914

Сын: Володин Фёдор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Марченко Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1972
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