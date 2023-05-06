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(Лаптева) Людмила Владимировна
(Лаптева) Людмила Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лаптев Владимир Михайлович
1934 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Лаптев Владимир Михайлович
Мать: не указана
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