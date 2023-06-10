Малинин Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малинин Иван Ильич

Мать: Кирилова Надежда Тихоновна

Рождение ребёнка
29.07.1963

Сын: Малинин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Дмитриевна

Верхний Кугенер, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.01.?

Сын: Малинин Иван Константинович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно