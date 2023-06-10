Малинин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малинин Иван Ильич
Рождение ребёнка
29.07.1963
Сын: Малинин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Дмитриевна
Верхний Кугенер, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.01.?
Сын: Малинин Иван Константинович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно