Курбанова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанова Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1950

Отец: не указан

Мать: Москалёва Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
22.07.1972

Сын: Курбанов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Курбанов Владимир Харитонович

Рождение ребёнка
19.10.1976

Сын: Курбанов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Курбанов Владимир Харитонович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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