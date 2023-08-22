Курбанова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
22.07.1972
Сын: Курбанов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Курбанов Владимир Харитонович
Рождение ребёнка
19.10.1976
Сын: Курбанов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Курбанов Владимир Харитонович
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область