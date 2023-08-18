Скрябин (Нолинский) Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин (Нолинский) Николай Михайлович

Место рождения

слобода Кукарка, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.05.1886 ст.

Дата смерти

20.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1886 ст.

Отец: Скрябин Михаил Прохоров

Мать: Скрябина Анна Яковлева

слобода Кукарка, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
композитор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.06.1966
Москва, город федерального значения Москва
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