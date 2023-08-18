Скрябин (Нолинский) Николай Михайлович
Место рожденияслобода Кукарка, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рождения06.05.1886 ст.
Дата смерти20.06.1966
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1886 ст.
Отец: Скрябин Михаил Прохоров
Мать: Скрябина Анна Яковлева
слобода Кукарка, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
композитор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.1966