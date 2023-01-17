Лазарева (Чадаева) Елизавета Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1990
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Чадаев Никифор Петрович
Мать: Чадаева Ненила
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
20.10.1944
Сын: Лазарев Дмитрий
Отец ребёнка: Лазарев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1990
д. Лычево, Даниловский район, Ярославская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
с.Вятское, Некрасовский р-он, Ярославская область, Россия