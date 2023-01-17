Лазарева (Чадаева) Елизавета Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Чадаева) Елизавета Никифоровна

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1944 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Чадаев Никифор Петрович

Мать: Чадаева Ненила

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1944

Сын: Лазарев Дмитрий

Отец ребёнка: Лазарев Александр Иванович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Александр Иванович

Смерть
1990
Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
д. Лычево, Даниловский район, Ярославская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
с.Вятское, Некрасовский р-он, Ярославская область, Россия
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