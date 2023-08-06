Облицов Петр - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Облицов Петр -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Облицов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Облицова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1954

Сын: Облицов Александр Петрович

Мать ребёнка: Облицова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Облицова Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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