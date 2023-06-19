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Василий Павлов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суров Павел Макаров

Мать: Федосья Спиридонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1844
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1845