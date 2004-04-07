Казанцев Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1931
Дата смерти07.04.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1960
Сын: Казанцев Семён Николаевич
Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна
Рождение ребёнка
28.09.1962
Дочь: Казанцева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна
Рождение ребёнка
28.09.1962
Дочь: Казанцева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна
Смерть
07.04.2004