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Казанцев Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1931

Дата смерти

07.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1960

Сын: Казанцев Семён Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна

Рождение ребёнка
28.09.1962

Дочь: Казанцева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна

Рождение ребёнка
28.09.1962

Дочь: Казанцева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Любовь Павловна

Смерть
07.04.2004
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