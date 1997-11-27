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Бобрикова Алина Андреевна
Бобрикова Алина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1997
Пол
Женский
Отец
Бобриков Андрей Викторович
1973 г.р.
Мать
Бобрикова (Маркина) Тамара Валерьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1997
Отец:
Бобриков Андрей Викторович
Мать:
Бобрикова Тамара Валерьевна
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