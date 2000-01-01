(Долина) Аксинья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Долина) Аксинья Лукьяновна

(Долина) Аксинья Лукьяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Долин Архип Демьянович

Отец ребёнка: Долин Демьян

Рождение ребёнка
1858

Сын: Долин Симеон Демьянович

Отец ребёнка: Долин Демьян

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Демьян

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close