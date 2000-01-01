(Долина) Аксинья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Долин Демьян
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Долин Демьян
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долин Демьян