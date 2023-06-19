Антошкин Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошкин Фёдор Николаевич

Место рождения

Шемяк, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Антошкин Николай Демьянович

Мать: не указана

Шемяк, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Осуждение
1940
Шемяк, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
В 1931 г. был раскулачен и арестован его дед Антошкин Демьян Карпович (1866/1868 – 07.1933, с/п Салдыбаш) и отправлен вместе со всей семьёй (дети, внуки) на спецпоселение Салдыбаш. Его отец Николай Де... Показать все
Смерть
Неизвестно