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Маланья Ивановна
Маланья Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1839
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Федосеевич
1809 г.р.
Мать
Авдотья Родионовна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец:
Иван Федосеевич
Мать:
Авдотья Родионовна
Смерть
Неизвестно
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