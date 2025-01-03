Батазов Андрей Васильев 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батазов Андрей Васильев

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Место рождения

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии

Дата рождения

1858

Дата смерти

08.03.1919

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Батазов Василий Матвеев

Мать: Хлыстова Батазова Акулина Савельева

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
09.12.1877

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
22.04.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лонская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
08.03.1919
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии

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