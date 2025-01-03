Батазов Андрей Васильев
Место рожденияд.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Дата рождения1858
Дата смерти08.03.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1875
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
09.12.1877
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
22.04.1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Лонская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
08.03.1919
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии