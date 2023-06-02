Скирда Хиония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скирда Хиония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Скирда Филипий

Рождение ребёнка
1910

Дочь: ?

Отец ребёнка: Скирда Филипий

Рождение ребёнка
1913

Дочь: ?

Отец ребёнка: Скирда Филипий

Рождение ребёнка
21.03.1914

Сын: Скирда Яков

Отец ребёнка: Скирда Филипий

Мочилки, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Дочь: ?

Отец ребёнка: Скирда Филипий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Скирда Филипий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Скирда Филипий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скирда Филипий

Смерть
Неизвестно