Скирда Хиония
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Скирда Филипий
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
21.03.1914
Сын: Скирда Яков
Отец ребёнка: Скирда Филипий
Мочилки, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скирда Филипий
Смерть
Неизвестно