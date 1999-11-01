Поташов Герман Александрович
Место рождения
Дата рождения13.09.1930
Дата смерти01.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1930
Рождение ребёнка
28.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поташова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1966
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Поташова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1999