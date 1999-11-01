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Поташов Герман Александрович

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Место рождения

Шушары, Пушкинский район, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.09.1930

Дата смерти

01.11.1999

Пол

Мужской

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1966 г.р.

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1930

Отец: Поташов Александр Викторович

Мать: Поташова Евфросиния Панкратьевна

Шушары, Пушкинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поташова Татьяна Васильевна

Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1966

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Поташова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поташова Татьяна Васильевна

Смерть
01.11.1999
Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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