Воронкова (Божко) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1979
Дочь: Докина Светлана Витальевна
Отец ребёнка: Воронков Виталий Владимирович
Рождение ребёнка
15.09.1981
Дочь: Еремина Любовь Витальевна
Отец ребёнка: Воронков Виталий Владимирович