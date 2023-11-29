Воронкова (Божко) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Божко) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1979

Дочь: Докина Светлана Витальевна

Отец ребёнка: Воронков Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
15.09.1981

Дочь: Еремина Любовь Витальевна

Отец ребёнка: Воронков Виталий Владимирович

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