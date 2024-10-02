Алгазин Потап Илларионович
Место рождения
Дата рождения16.02.1907
Дата смерти08.06.1989
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терлеева Анна Парфеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубенщикова (Алгазина) Пелагея Потаповна
Мать ребёнка: Терлеева Анна Парфеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алгазина Прасковья Потаповна
Мать ребёнка: Терлеева Анна Парфеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алгазина Ефросинья Потаповна
Мать ребёнка: Терлеева Анна Парфеновна
Смерть
08.06.1989