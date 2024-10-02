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Алгазин Потап Илларионович

Место рождения

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

16.02.1907

Дата смерти

08.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1907

Отец: Алгазин Илларион Борисович

Мать: Алгазина (Куянова) Анастасия Осиповна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терлеева Анна Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубенщикова (Алгазина) Пелагея Потаповна

Мать ребёнка: Терлеева Анна Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алгазина Прасковья Потаповна

Мать ребёнка: Терлеева Анна Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алгазина Ефросинья Потаповна

Мать ребёнка: Терлеева Анна Парфеновна

Смерть
08.06.1989

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