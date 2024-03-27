Мавлия Мустаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Хамза Сабитов
Отец ребёнка: Сабит
д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шафигулла Сабитов
Отец ребёнка: Сабит
д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1857
Сын: Хамидулла Сабитов
Отец ребёнка: Сабит
Рождение ребёнка
26.09.1872
Сын: Галиаскар Сабитов
Отец ребёнка: Сабит
д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
29.11.1876
Сын: Лутфулла Сабитов
Отец ребёнка: Сабит
д. Давлекеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно