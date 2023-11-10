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Петухова Ирина Андреевна
Петухова Ирина Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петухов Андрей Александрович
Мать
Петухова (Костина) Светлана Николаевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Петухов Андрей Александрович
Мать:
Петухова Светлана Николаевна
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