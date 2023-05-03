Баранова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан