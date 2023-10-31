Аксенов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

1969 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1986

Отец: Аксенов Вячеслав

Мать: Аксенова Елена

Бракосочетание
25.02.2012

Жена: Аксенова Ксения

Рождение ребёнка
10.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова Ксения

Рождение ребёнка
24.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова Ксения

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