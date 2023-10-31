Аксенов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1986
Отец: Аксенов Вячеслав
Мать: Аксенова Елена
Бракосочетание
25.02.2012
Жена: Аксенова Ксения
Рождение ребёнка
10.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксенова Ксения
Рождение ребёнка
24.02.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксенова Ксения