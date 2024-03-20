Котельников Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1954
Отец: Котельников Василий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1977
Сын: Котельников Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Котельникова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1979
Дочь: Ведерникова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Котельникова Нина Ивановна