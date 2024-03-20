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Котельников Геннадий Васильевич

Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

12.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1954

Отец: Котельников Василий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.12.1977

Сын: Котельников Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Котельникова Нина Ивановна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.03.1979

Дочь: Ведерникова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Котельникова Нина Ивановна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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