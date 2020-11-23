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Шлыков Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

20.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1960

Дочь: Пастухова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шлыкова Татьяна Ивановна

Смерть
20.01.1991
г.Липецк
Причина смерти: Раковая интоксикация кахексия. Рак правого легкого IV ст. г. Липецк РСФСР.Место регистрации: г. Липецк, Октябрьский райотдел ЗАГС. Дата выдачи: 21 января 1991 г.
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