Шлыков Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти20.01.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1960
Дочь: Пастухова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Шлыкова Татьяна Ивановна
Смерть
20.01.1991
г.Липецк
Причина смерти: Раковая интоксикация кахексия. Рак правого легкого IV ст. г. Липецк РСФСР.Место регистрации: г. Липецк, Октябрьский райотдел ЗАГС. Дата выдачи: 21 января 1991 г.