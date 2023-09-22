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Заглубоцкий Симон Прокопьевич

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Место рождения

Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, д. Павлов Починок

Дата рождения

30.04.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916

Отец: Заглубоцкий Прокопий

Мать: Заглубоцкая Екатерина Алексеевна

Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, д. Павлов Починок
Призыв на военную службу
28.06.1941
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Велико-Устюгский РВК Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н
Военная награда
22.12.1942
Медаль "За оборону Ленинграда" | Воинское звание: гв. сержант. Кто наградил: Президиум ВС СССР. Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда». Дата документа: 22.12.1942
Военная награда
07.07.1944
Орден Славы III степени | Приказ подразделения №: 62/н от: 07.07.1944 Издан: 63 гв. сд Ленинградского фронта
Военная награда
12.11.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Рождение ребёнка
11.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заглубоцкая Анна Ивановна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени (№ наградного документа: 80)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заглубоцкая Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Старое городское кладбище Примерно тут: 60.776350, 46.321525
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