Заглубоцкий Симон Прокопьевич
Место рожденияВологодская обл., Велико-Устюгский р-н, д. Павлов Починок
Дата рождения30.04.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916
Отец: Заглубоцкий Прокопий
Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, д. Павлов Починок
Призыв на военную службу
28.06.1941
Велико-Устюгский РВК Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н
Военная награда
22.12.1942
Медаль "За оборону Ленинграда" | Воинское звание: гв. сержант. Кто наградил: Президиум ВС СССР. Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда». Дата документа: 22.12.1942
Военная награда
07.07.1944
Орден Славы III степени | Приказ подразделения №: 62/н от: 07.07.1944 Издан: 63 гв. сд Ленинградского фронта
Военная награда
12.11.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Рождение ребёнка
11.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заглубоцкая Анна Ивановна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени (№ наградного документа: 80)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Старое городское кладбище Примерно тут: 60.776350, 46.321525