Подымов Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1853
Дата смерти25.09.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1853
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
1887
Сын: Подымов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
21.02.1887
Мать ребёнка: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
06.04.1897
Мать ребёнка: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична
Смерть
25.09.1913