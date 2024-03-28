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Подымов Иван Игнатьевич

Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.01.1853

Дата смерти

25.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1853

Отец: Подымов Игнат Яковлевич

Мать: Подымова (Свиридова) Дарья Даниловна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подымов Федор Иванович

Мать ребёнка: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Подымов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1887

Сын: Подымов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.04.1897

Сын: Подымов Егор Иванович

Мать ребёнка: Подымова (Павлова) Надежда Ильинична

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.09.1913
Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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