Зуева Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1957
Дочь: Резмерица Любовь Степановна
Отец ребёнка: Зуев Степан
Рождение ребёнка
01.02.1959
Дочь: Зебелева Галина Степановна
Отец ребёнка: Зуев Степан
Рождение ребёнка
04.03.1963
Дочь: Маряхина Людмила Степановна
Отец ребёнка: Зуев Степан
Рождение ребёнка
07.09.?
Сын: Зуев Александр Степанович
Отец ребёнка: Зуев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуев Степан
Смерть
Неизвестно