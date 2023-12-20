Зуева Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1957

Дочь: Резмерица Любовь Степановна

Отец ребёнка: Зуев Степан

Рождение ребёнка
01.02.1959

Дочь: Зебелева Галина Степановна

Отец ребёнка: Зуев Степан

Рождение ребёнка
04.03.1963

Дочь: Маряхина Людмила Степановна

Отец ребёнка: Зуев Степан

Рождение ребёнка
07.09.?

Сын: Зуев Александр Степанович

Отец ребёнка: Зуев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Зуев Степан

Смерть
Неизвестно
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