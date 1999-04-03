Хоменко (Хлуднева) Антонина (Тося) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко (Хлуднева) Антонина (Тося)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1916

Дата смерти

03.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1916

Отец: Хлуднев Иван

Мать: Хлуднева Агафья

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Наташа

Отец ребёнка: Хоменко Евгений

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Маргарита

Отец ребёнка: Хоменко Евгений

Бракосочетание
24.05.1990

Муж: Хоменко Евгений

Смерть
03.04.1999
Одесса, Одеська область
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