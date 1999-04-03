Хоменко (Хлуднева) Антонина (Тося)
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1916
Дата смерти03.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1916
Отец: Хлуднев Иван
Мать: Хлуднева Агафья
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Наташа
Отец ребёнка: Хоменко Евгений
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Маргарита
Отец ребёнка: Хоменко Евгений
Бракосочетание
24.05.1990
Муж: Хоменко Евгений
Смерть
03.04.1999
Одесса, Одеська область