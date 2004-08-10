Шайманова Кристина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайманова Кристина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2004

Отец: Шайманов Игорь Геннадьевич

Мать: Шайманова Оксана Николаевна