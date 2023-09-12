Юшков Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшков Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Юшков Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кихть, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Юшков Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кихть, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Кихть, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Космодамиановской Кихтенской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
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