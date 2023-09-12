Юшков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Юшков Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Космодамиановской Кихтенской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно