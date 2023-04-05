Русинов Иван Артемиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1912
Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО ф6 о17 1 июля 1912г Жених: Сокольского села крестьянин Иоанн Спиридонов Поздеев, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Агрипина Прокопиева Федяков... Показать все
Смерть
Неизвестно